الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ضمن مشروع النشر بقصور الثقافة.. 5 كتب جديدة في معرض الكتاب

العامة قصور الثقافة
العامة قصور الثقافة

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 5 كتب جديدة ضمن مشروع النشر بالهيئة، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري، وحتى الـ7 من فبراير المقبل.

الكتب التي صدرت جاءت كالتالي، من سلسلة الذخائر كتاب "الأصنام" لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي  تحقيق أحمد  زكى باشا.

ومن سلسلة الفلسفة كتاب “مفهوم الصورة بين الوسائطية والواقع الافتراضي في الفكر الفرنسي المعاصر ” لمحمد ماهر عمران، وكتاب سؤال الأخلاق في الفكر العربي المعاصر “قراءة تحليلية لمجموعة من المؤلفين”.

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ومن سلسلة آفاق السينما كتاب “التكنيك السينمائي في أفلام سمير سيف” للباحثة رنا رياض الخولي، وأخيرا من سلسلة آفاق الفن التشكيلي كتاب "أحمد مرسي" ناقدا  للدكتور سمير غريب.

وتأتي الإصدارات ضمن مجموعة كبيرة من الإصدارات التي أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة طرحها في معرض الكتاب في دورته الجديدة والتي تم افتتاحها اليوم، ومن ضمن هذه الإصدارات 17 كتابا عن سلسلة الهوية المصرية التي كان جرجس شكري أمين عام النشر قد أعلن عنها مساء أمس، وهي:

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الديانة المصرية القديمة ياروسلاف تشرني ترجمة:  د. أحمد قدرى 

2- نصوص مقدسة ونصوص دنيوية، الجزء الأول:نصوص عن الفراعنة والناس، تأليف كلير لالويت ترجمة: ماهر جويجاتي.

3- نصوص مقدسة ونصوص دنيوية الحزء الثاني الأساطير والقصص والشعر تأليف كلير لالويت ترجمة: ماهر جويجاتي

4- الحياة الاجتماعية في مصر القديمة تأليف سير فلاندرز بيتري ترجمة : حسن جوهر- عبدالمنعم عبدالحليم .

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5- الآلهة والناس في مصر القديمة تأليف فرانسواز دونان – كستيان زيفي – ترجمة فريد يوري.

6- مجتمعنا، تأليف د. عبدالحميد يونس.

7- مصر القديمة تأليف جان فيركوتير ترجمة : ماهر جويجاتي .

8- علم المصريات ترجمة لويس بقطر.

9- نهضة مصر تأليف د. أنور عبدالملك.

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10- ماعت مصر الفرعونية وفكرة العدالة الاجتماعية، نيقولا جريمال ترجمة: د. زكية طبوزاده.

11- تاريخ مصر القديمة، نيقولا جريمال ترجمة: د. زكية طبوزاد.

12- المؤسسة العسكرية المصرية في عصر الإمبراطورية 1570- 1870 ق م ، د. أجمد قدري -13- فنون الأدب الشعبي، أحمد رشدى صالح.

14-  مصر ورسالتها، حسين مؤنس.

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15- شخصية مصر، نعمات أحمد فؤاد.

16-  مصر المدنية، د. يونان لبيب رزق.

17-  دراسات في تاريخ مصر، فوزي جرجس.

إصدارات قصور الثقافة مشروع النشر بقصر الثقافة الشاعر جرجس شكري أمين عام النشر صدر حديثا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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