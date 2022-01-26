التعادل السلبي يحسم مباراة مصر وكوت ديفوار والفريقان يتجهان للوقت الإضافي

انتهى الوقت الأصلي من مباراة مصر وكوت ديفوار في الدور ثمن النهائي من أمم أفريقيا بالتعادل السلبي.

منتخب كوت ديفوار استهل المباراة بمحاولة هجومية أولى عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة الرابعة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة السادسة، محاولة عن طريق سيرجي أورييه لاعب كوت ديفوار لإختراق منطقة جزاء مصر من الجبهة اليمنى لكنه فقد السيطرة تحت الضغط القوي من عمر مرموش لتتحول الكرة بالنهاية إلى ركلة مرمى.

