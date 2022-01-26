الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تحتفل مع المواطنين بعيد الشرطة الـ70 (فيديو)

عيد الشرطة الـ70
عيد الشرطة الـ70

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك – تويتر" ومشغل الفيديوهات العالمي " اليوتيوب" فيديو يوضح احتفال وزارة الداخلية تحتفل مع المواطنين بعيد الشرطة وعقد ندوات للمفرج عنهم بمراكز الإصلاح والتأهيل.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 70 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة.

كما قدم قطاع الأحوال المدنية بالوزارة، بعض خدماته للمواطنين بالمجان، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

وأوفدت أكاديمية الشرطة عددًا من ضباطها وطلابها، لزيارة عددًا من المدارس للاحتفال بهذه المناسبة، التي تجسد أسمى معاني التضحيات في سبيل الوطن، كما تم توزيع الهدايا على الطلاب خلال الزيارة.

كما عقدت الوزارة عددًا من الندوات، للمسجونين المفرج عنهم بقرار جمهوري، بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير، في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، تهدف إلي تقويمهم وتأهيلهم للمرحلة الجديدة من حياتهم وسط المجتمع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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