الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إيقاف مدرب بريمن السابق بسبب وثيقة تطعيم مزورة

مدرب بريمن السابق
مدرب بريمن السابق

منع الاتحاد الألماني لكرة القدم ماركوس أنفانج، مدرب فريق فيردر بريمن السابق، من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لبقية الموسم الحالي، لتزويره شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا.

ونفى أنفانج هذه المزاعم في البداية لكنه استقال من قيادة بريمن، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية في أواخر نوفمبر الماضي، بعد أن بدأ المدعون تحقيقا في أعقاب شكوى جنائية من مكتب الصحة في بريمن اكتشف وجود مخالفات في الشهادة.

وقال متحدث باسم النيابة في مطلع الشهر الجاري إن أنفانج اعترف بالاتهامات عبر محاميه.

تم إيقاف أنفانج، 47 عامًا، لمدة عام، حيث بدأ سريان العقوبة في 20 نوفمبر الماضي، على أن يبدأ فرض الحظر تحت المراقبة بدءا من 10 يونيو القادم، مما يعني أنه بإمكانه العودة للتدريب مع بداية الموسم القادم.

كما تم تغريم أنفانج 20 ألف يورو (22500 دولار) بينما تم تغريم مساعده فلوريان يونج 3000 يورو وإيقافه لمدة 10 أشهر، علما بأنه سينفذ أيضًا، الجزء الأخير من حظره على المراقبة اعتبارا من أول يونيو القادم.

وصرح هانز إي لورنز، رئيس المحكمة الرياضة التابع لاتحاد الكرة الألماني "ماركوس أنفانج وفلوريان يونج مارسا انتهاكات على نطاق واسع".

جاء إصدار العقوبة على أساس "الاعترافات التي قدماها" مع السماح لهما "بفرصة الارتباط بتدريب أندية جديدة للموسم المقبل".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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