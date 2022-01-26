الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هدف الفوز أمام كوت ديفوار

جريدة الدستور

مرت 75 دقيقة من مباراة مصر وكوت ديفوار في الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

منتخب كوت ديفوار استهل المباراة بمحاولة هجومية أولى عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة الرابعة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة السادسة، محاولة عن طريق سيرجي أورييه لاعب كوت ديفوار لإختراق منطقة جزاء مصر من الجبهة اليمنى؛ لكنه فقد السيطرة تحت الضغط القوي من عمر مرموش؛ لتتحول الكرة بالنهاية إلى ركلة مرمى.
 

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