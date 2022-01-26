عمرو السولية يهدر هدفًا محققًا للمنتخب المصرى أمام كوت ديفوار

أهدر عمرو السولية لاعب منتخب مصر فرصة تسجيل هدف التقدم بمرمى كوت ديفوار فى الدقيقة 51 في المباراة التي تجمعهم حاليًا على ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية ضمن لقاءات دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مصر وكوت ديفوار في ثمن نهائي أمم إفريقيا بالتعادل السلبي.

منتخب كوت ديفوار استهل المباراة بمحاولة هجومية أولى عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة الرابعة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة السادسة، محاولة عن طريق سيرجي أورييه لاعب كوت ديفوار لاختراق منطقة جزاء مصر من الجبهة اليمنى، لكنه فقد السيطرة تحت الضغط القوي من عمر مرموش لتتحول الكرة بالنهاية إلى ركلة مرمى.

منتخب مصر هدد مرمى كوت ديفوار لأول مرة في الدقيقة 17 بعد خطأ من الدفاع الإيفواري لتصل الكرة إلى عمر مرموش الذي سدد كرة قوية بقدمه اليمنى ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 20 تهيأت الكرة إلى محمد صلاح الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس سنجاري.

وفي الدقيقة 25 سدد عمر كمال عبدالواحد كرة ضعيفة تصدى لها حارس كوت ديفوار.

في الدقيقة 30 غادر فرانك كيسي الملعب بسبب الإصابة وشارك بدلًا منه سيري دي.

منتخب مصر واصل تهديده لمرمى كوت ديفوار وذلك بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى مصطفى محمد الذي سدد كرة قوية أبعدها الحارس في الدقيقة 35.

وبعد دقيقة واحدة تصدى حارس كوت ديفوار لتسديدة رائعة من محمد صلاح.

وفي الدقيقة 38 تصدى محمد الشناوي لفرصة خطيرة بعد تسديدة خلفية مزدوجة من إبراهيم سانجاريه.

في الدقيقة الأخيرة كاد كوت ديفوار أن يتقدم بتسديدة مباغتة من سيباستيان هالير تصدى لها الشناوي.