13 اختبارا إيجابيا لفيروس كورونا في أولمبياد بكين

قال منظمون، اليوم الأربعاء، إن 9 أشخاص آخرين، من المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا عند وصولهم إلى الصين ، وليس بينهم رياضيون.



وتشير أحدث الأرقام من الاختبارات التي جرت أمس الثلاثاء أيضًا إلى أن نتيجة اختبار أربعة أشخاص آخرين جاءت إيجابية داخل الفقاعة الأولمبية، قبل انطلاق الدورة التي تجرى في الفترة من 4 إلى 20 فبراير القادم.



ولم تشمل الإصابة أي من الرياضيين أو مسؤولي الفرق، حيث جاءت جميع النتائج الإيجابية الـ13 لأصحاب المصلحة الآخرين.



وكشف بيان اليوم الأربعاء إن 334 شخصًا وصلوا إلى مطار بكين أمس وخضعوا للاختبار هناك، حيث شهدت الحلقة المغلقة ما يقرب من 42000 اختبار في اليوم.



ومنذ يوم الأحد الماضي، كان هناك ما مجموعه 34 اختبارا إيجابيًا، 24 منها تم الكشف عنها خلال الاختبارات التي جرت فور الوصول إلى الصين، بالإضافة إلى 72 اختبارا إيجابيا من الفترة من 4 إلى 22 يناير الجاري، كان من بينها اختباران إيجابيان يتعلقان بالرياضيين أو مسؤولي الفرق.



وبصفة إجمالية، وصل 1109 أشخاص لحضور الألعاب بين يوم الأحد الماضي وأمس.

ويتواجد جميع المشاركين في أولمبياد بكين بدائرة مغلقة، وبعيدا عن الجمهور الصيني ويتم اختبارهم كل يوم. ويتعين على الوافدين أيضا تقديم اختبارين سلبيين لكورونا بي سي أر كجزء من سياسة عدم انتشار مرض كوفيد - 19 في الصين.

يتعين على أي شخص يثبت إصابته بالعدوى عزله في مكان مخصص، ويمكنه العودة بعد اختبارين سلبيين، أو بعد 10 أيام مع اختبار سلبي واحد. يتم بعد ذلك إدراج هؤلاء الأفراد على أنهم جهات الاختلاط القريبة ويتم اخضاعهم للأختبار مرتين يوميًا لمدة 7 أيام.

