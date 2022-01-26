جهود وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات الأمطار وموجة الطقس السيئ (فيديو)

نشرت الصفحة لرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك – تويتر" ومشغل الفيديوهات العالمي " اليوتيوب" فيديو يوضح جهود وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها في مساعدة المواطنين لمواجهة الطقس السيئ بالقاهرة والمحافظات انطلاقاً من دورها المجتمعى والهادف نحو تقديم أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين ولاسيما فى المواقف الطارئة.

وكشف الفيديو مواصلة رجال الشرطة جهودهم فى مساعدة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ التى شهدتها البلاد اليوم، حيث تواجد رجال الشرطة بجميع الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

وكثفت الأجهزة الأمنية من الخدمات المرورية على المحاور والطرق فى المحافظات التى تعرضت لموجة الطقس السيئ، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى لمساعدة المواطنين من قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق، إضافة إلى نشر الأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية .. إلى جانب مساهمة قوات الحماية المدنية فى إزالة تجمعات المياه.

كما تم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار، وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفورى في المواقف الطارئة، ولقد كان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة الموطنين فى الوصول إلى منازلهم سالمين الأمر الذى لاقى استحساناً ورضاً المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.