الدولية للصليب الأحمر: إيصال شحنة إمدادات طبية جوا إلى إقليم تيجراي الإثيوبي

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، إرسال أولى شحناتها من الإمدادات الطبية منذ سبتمبر الماضي إلى ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي بإثيوبيا.

وأشارت اللجنة ،في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الإمدادات التي تتضمن أدوية أساسية تمس الحاجة إليها وصلت إلى ميكيلي اليوم وستوزع على المرافق الصحية في المنطقة.

وقال منسق الشئون الصحية ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إثيوبيا ابوللو باراسا، إن هذه المساعدات تمثل شريان الحياة لآلاف الأشخاص، مشددًا على أن الأهمية القصوى لاستمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وأضاف، أن اللجنة الدولية تعتزم تنظيم رحلات جوية أخرى تحمل مساعدات طبية في الأيام والأسابيع المقبلة، كما تخطط لإرسال قافلة إنسانية برا عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.



وأكد أن اللجنة الدولية ستواصل تقديم المساعدات الطبية للمرافق الصحية في منطقتي أمهرة وعفار، حيث تأثر تقديم الرعاية الصحية بشدة من جراء النزاع، مشيرًا إلى أن الطاقم الطبي في شمال إثيوبيا يعمل في ظروف بالغة الصعوبة من أجل الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان.



وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع كافة في إثيوبيا بضرورة تيسير إيصال المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها.



وأعلنت قوات إقليم تيجراي الإثيوبي، أنهم تعرضوا إلى استفزاز دفعهم لإطلاق عمليات عسكرية "رادعة" في منطقة عفر المجاورة، ما يبدد الآمال حيال إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقالت "جبهة تحرير شعب تيجراي" في بيان، نقلته وكالات محلية، "أُجبرنا منذ صباح الأمس على القيام بخطوات رادعة لتحييد تهديد من قوات موالية للحكومة في عفر".

يأتي ذلك بعد يوم من تعهد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكينيا خلال اجتماع عقد بمقر الرئاسة الكينية بنيروبي، بمواصلة الضغط على إثيوبيا من أجل وقف الأعمال العدائية في الحرب الدائرة في تيجراي، إلى جانب استمرار التواصل مع الأطراف المتصارعة بهدف رؤية حل سريع للصراع في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.