حبس المتهم بأداء الامتحان بدلًا من مصطفى محمد

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، بدلًا من اللاعب مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني المُقيد رسميًا بالمعهد.

واستمعت النيابة إلى أقوال الشاب المتهم، والذي قال إنه حاول الدخول لأداء الامتحان بدلًا من صديقه اللاعب مصطفى محمد؛ لمساعدته خوفًا من رسوبه، واعترف المتهم بمشاركته في 3 امتحانات سابقة بدلًا من الطالب المقيد، قبل أن يتم اكتشاف الواقعة، فى الامتحان الرابع.