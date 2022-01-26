الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته للإمارات

السيسي
السيسي

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، إلى أرض الوطن بعد زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي، مع أشقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات أمير إمارة دبي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التى تواجه المنطقة.

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