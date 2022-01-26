الأمم المتحدة ترحب بتوقيع عقد تزويد الكهرباء من الأردن

رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ​يوانا فرونتسكا​، بخطوة توقيع عقد تزويد الكهرباء من ​الأردن​ إلى ​للبنان.

وقالت المنسقة الأممية إنها خطوة مرحب بها ويمكن أن تساعد في تخفيف حالات انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، وبالتوازي، هناك حاجة للبدء في العمل على إصلاحات شاملة طال انتظارها لإصلاح هذا القطاع، الذي هو أمر أساسي للتعافي الاقتصادي، علي حد قولها، وفقا لموقع النشرة اللبناني.

وتابعت فرونتسكا في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أشكر بطريرك ​الأرمن​ الأرثوذكس الكاثوليكوس ​آرام الأول كشيشيان​، على مناقشاتنا حول الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه السلطات الدينية في لبنان، في تعزيز مبادئ التسامح والتعايش خلال هذه الفترة".

وأشارت، إلى أن لقائها اليوم مع الرئيس اللبناني ​ميشال عون​، ناقش الحاجة إلى مؤسسات دولة مستقرة وفعالة والى إحراز تقدم في الإصلاحات الطارئة، و​الإنتخابات​ لوضع لبنان على سكة التعافي.

يذكر أن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، وقع مع وزيري الطاقة السوري غسان الزامل، والأردني صالح الخرابشة، اتفاقيتي تزويد ونقل الكهرباء من الأردن وسوريا.

وقال فياض "إننا سنؤمن 250 ميغاوات من الكهرباء بالتعاون مع الاردن ومؤازرة الاشقاء في سوريا، ونعول على هذا العمل العربي المشترك، لكي نوسع التعاون بين الدول العربية"، لافتاً إلى أن “ما كان من المفترض انجازه بـ 6 اشهر، تم انجازه بشهرين، ويبقى موضوع التمويل من البنك الدولي الذي سنعمل عليه باسرع وقت ممكن لتصبح هذه الاتفاقية حيز التنفيذ”.

واستقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس الثلاثاء، وزير الطاقة السوري غسان الزامل ونظيره اللبناني وليد فياض والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي.

ووصل وزير الطاقة السورى إلى لبنان يرافقه المدراء العامون لشركات ومؤسسات نقل الكهرباء الى لبنان حيث سيتم التوقيع بين لبنان وكل من الاردن وسوريا غدا الاربعاء في وزارة الطاقة والمياه على اتفاقيتين مع الاردن لتزويد الطاقة الكهربائية من الاردن واخرى مع الاردن وسوريا لعبور الطاقة عبر سوريا الى لبنان.