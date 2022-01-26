الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء الأردن: مشروع «نيوم» يخدم الواقع الاقتصادي في المنطقة

بشر الخصاونة
بشر الخصاونة

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن امتداد مشروع "نيوم" بين بلاده ومصر والسعودية من شأنه أن يخدم الواقع الاقتصادي في المنطقة واستقطاب المزيد من الاستثمارات إليها بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الثلاث.


ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الخصاونة قوله، خلال لقائه في عمان اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" السعودية نظمي النصر، إن نيوم "مشروع مهم ونتمنى له النجاح والتوفيق".


ولفت إلى أن "امتداد مشروع نيوم بين السعودية والأردن ومصر من شأنه أن يخدم الواقع الاقتصادي في المنطقة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات إليها، وبما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الثلاث، وإقامة استثمارات ومشاريع مشتركة".


وأوضح أن ذلك من شأنه أن "يسهم بالتصدي والاستجابة لتحديات التغير المناخي وتحديات نقص مصادر المياه والاستخدام الأمثل للطاقة النظيفة والتأسيس لإقامة صناعات ذات قيمة مضافة".


وتركز الحديث ،خلال اللقاء، وفقا للوكالة الأردنية، حول "إمكانية إقامة مشروعات وشراكات تعود بالفائدة على الجانبين في العديد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية لا سيما قطاعات الطاقة وتحلية المياه على البحر الأحمر على أن يتم الحديث واستكمال البحث بشأنها وجدواها الاقتصادية بين الوزراء المعنيين ومسؤولي شركة نيوم خلال الفترة المقبلة".


من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ"نيوم" السعودية اهتمام الشركة بـ"التعاون الجاد والحقيقي" مع الأردن للمضي قدما بتنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية.


وتأسست شركة "نيوم" في العام 2019، وتعود ملكيتها لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بهدف تطوير منطقة "نيوم" الواقعة شمال غرب السعودية.
 

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وائل لطفي

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