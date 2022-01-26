جوتيريش لمجلس الأمن: الوضع فى أفغانستان على حافة الانهيار

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء إن أفغانستان باتت "معلقة بخيط رفيع" مع معاناة الملايين هناك من الجوع واقتراب التعليم والخدمات الاجتماعية من حافة الانهيار ونقص السيولة الذي يحد من قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى المحتاجين.



وقال جوتيريش للمجلس المؤلف من 15 عضوا: "نحن بحاجة إلى وقف العمل بالقواعد والشروط التي لا تقيد فقط الاقتصاد الأفغاني وإنما أيضا عملياتنا الهادفة لإنقاذ الأرواح. في مثل هذه الأوقات التي تشتد فيها الحاجة، يجب مراجعة هذه القواعد بجدية".



وحث جوتيريش مرة أخرى الدول على إصدار تصاريح عامة تسمح بإجراء المعاملات المالية الضرورية لكافة الأنشطة الإنسانية.



وأضاف: "نحتاج إلى منح المؤسسات المالية والشركاء التجاريين تطمينات قانونية بأنهم يستطيعون العمل مع العاملين في المجال الإنساني دون خوف من انتهاك العقوبات".



ولا يزال ما يقرب من 9.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني مجمدة خارج البلاد، كما توقف الدعم الدولي الذي كانت تتمتع به الحكومة السابقة منذ أن أطاحت بها حركة طالبان من السلطة في أغسطس الماضي.



وقال جوتيريش "نحتاج إلى تقديم دفعة سريعة للاقتصاد الأفغاني من خلال زيادة السيولة. يجب أن نبعد الاقتصاد عن حافة الهاوية.



وهذا يعني إيجاد طرق للإفراج عن احتياطيات العملة الصعبة المجمدة وعودة التواصل مع البنك المركزي الأفغاني".

ومن جانبه، دعا سياسي ألماني بارز لعدم قطع الروابط المؤدية إلى أفغانستان، وصرح بأنه يرى أن استيلاء جماعة طالبان على السلطة في أفغانستان ليس سببًا لتجنب أفغانستان.

وقال أوميد نوري بور، وهو سياسي معني بالشئون الخارجية ومرشح لرئاسة حزب الخضر بألمانيا: "رأينا العام الماضي في أفغانستان الأماكن التي لم نعد نملك أي درجة تؤثر بها كأوروبيين".

وأشار إلى أن الصين وروسيا وتركيا لم تغلق سفاراتها في كابول، ولفت إلى أن هذه هي الدول "التي يجب على المرء المرور من خلالها إذا أراد التوصل لأي نتيجة مع طالبان"، وشدد على ضرورة أن تستخدم ألمانيا حاليًا هذه الروابط عندما يتعلق الأمر بحالة ضرورة.