الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المفوضين تنظر دعوى جديدة من سائقي التاكسي لحظر أوبر وكريم

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى قضائية جديدة مقامة من عدد من سائقي التاكسي ضد شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 9374 لسنة 76 قضائية، إلزام السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال شركتي أوبر وكريم ومثيلاتها، ووقف التطبيقات الخاصة بها، وحظر عمل السيارات التابعة لها، لحين تقنين الخدمة وترخيص السيارات الملاكي وفقا لنصوص القانون رقم 87 لسنة 2019 بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وذكرت الدعوى أنه على الرغم من مرور أكثر 3 سنوات على صدور القانون رقم 87 لسنة 2018 بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يونيو 2018، وصدور لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018، إلا أن السلطات المسئولة لم تتخذ أية إجراءات في سبيل تقنين أوضاع تلك الشركات.

وأضافت الدعوى أنه مع استمرار تجاهل تطبيق القانون ولائحته التنفيذية المنظمين لعمل تلك الشركات، تظل هذه الشركات تعمل بالمخالفة لأحكام قانوني المرور رقم 66 لسنة 1973 والنقل البري رقم 87 لسنة 2018، وهو ما يلزم السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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وائل لطفي

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