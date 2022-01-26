الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

«شيوخ الصوفية» يشهدون عقد قران نجل شيخ الطريقة الميرغنية (صور)

شيوخ الصوفية والإشراف
شيوخ الصوفية والإشراف خلال الاحتفال

شارك المئات من شيوخ وعلماء الصوفية في الاحتفالية التي نظمتها مشيخة الطرق الصوفية، بمناسبة عقد قران، نجل الشيخ عبدالله المحجوب شيخ الطريقة الميرغنية الصوفية بمصر والسودان، وتم عقد القران داخل القاعة الكبرى بالمبنى الجديد لمشيخة الطرق الصوفية بالدراسة.
 وقال الدكتور محمود أبو علي شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، إنه عرف لدى شيوخ الطرق الصوفية المشاركة في المناسبات الخاصة بشيوخ الطرق الصوفية، كأمور الزواج وغيرها من المناسبات الأخرى.

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وأوضح "أبوعلي" أن هناك ترابط بين شيوخ الطرق الصوفيةفي هذه المناسبات السعيدة، حيث تهدف هذه المناسبات لتقوية الروابط والصلات بين شيوخ وعلماء الصوفية، وهذا العرف متواجد لدى شيوخ الصوفية منذ قديم الأذل، وتدعم المؤسسة الصوفية متمثلة في سماحة شيخ مشايخها مثل هذه الأمور الاجتماعية التي تبين وتظهر حالة المحبة في البيت الصوفي. 

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وقالت الطريقة الميرغنية في بيان لها : إنه في حفل بهيج بحضور سماحه السيد الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الإشراف بجمهورية مصر العربية والعالم العربي والاسلامي وسماحه السيد الشريف الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلي للطرق الصوفية وسماحه الاستاذ الدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية السابق وشيخ عموم الطريقة الصديقية  الشاذولية وسماحه الاستاذ الدكتور محمد محمود ابو هاشم عضو المجلس الأعلي للطرق الصوفية وشيخ عموم الطريقة الهاشمية، وسعاده اللواء شريف سيف الدين مستشار رئيس الوزراء لمحاربة الفساد. 

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وتابعت: وشارك أيضا لفيف من مشايخ الطرق الصوفية ولفيف من مريدي وأحباب الشيخ عبد الله المحجوب شيخ عموم الطريقة الميرغنية بالقاهرة، تم عقد قران ابن فضيلة الشيخ عبد الله المحجوب والذي أقيم بالمشيخه العامة للطرق الصوفية،حيث قام بعقد القران فضيلة العالم الجليل الاستاذ الدكتور علي جمعة.

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شيوخ الصوفية يشاركون عقد قرآن نجل الميرغنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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