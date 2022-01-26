المتاحف المصرية تشارك في انطلاق معرض القاهرة للكتاب 2022

قالت وزارة السياحة والآثار إن المتاحف المصرية تشارك في انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٢ من خلال تسليط الضوء على أبرز 10 تماثيل للكاتب المصري والمعروضة في المتاحف المصرية.

وأشارت وزارة السياحة، في بيان، إلى أن وظيفة الكاتب عبر العصور حظيت بأهمية كبيرة في مصر القديمة حيث كان من المناصب العليا بالدولة، لما يقوم به من أعمال كبيرة في المعبد والقصر الملكي احتل الكاتب أيضًا منصبًا سياسيًا، لأنه كان يحفظ الأسرار الملكية.

كان هناك درجات من الكتبة شملت الكاتب الملكي، وكاتب المعبد، وكاتب الحياة يومية ومن هنا تم توثيق الأنشطة الإدارية والاقتصادية.

وتزخر متاحف مصر بالعديد من تماثيل الكتبة حيث حرص رجال الدولة المصرية القديمة على تصويرهم بتلك الهيئة الراقية دليل على حرص المصريين منذ القدم على العلم ورقي المجتمع.

كما خصص المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فاترينة كامًلة للكتابة حيث تضم مجموعة متنوعة من الأدوات التي استخدمها المصري القديم في الكتابة ومنها ٤٠ بطاقة مصنوعة من العاج، كتب عليهم باللغة المصرية القديمة والتى تعد أول محاولات الكتابة في مصر القديمة وترجع إلى ٣١٥٠ ق.م، إضافة إلى ٦ أختام من الطين و١١ ختما أسطوانيا، إضافة لبردية جنائزية مكونة من عدة أجزاء كتب عليها باللغة الهيراطيقية تعبر عن حياة المتوفي في العالم الآخر، وقطعة من الحجر الجيري (اوستراكا) التي نقش عليها إحدى أروع قصص الأدب المصري القديم لشخص يدعى سنوهي وكان خادما للملك امنمحات الأول، ويرجع تاريخها إلى عصر الأسرة ١٢ من الدولة الوسطى خلال عهد الملك أمنمحات الأول.

وقالت الدكتورة نجوى متولي، مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار، إن جناح الوزارة يقع فى الصالة الرئيسية ويضم أحدث إصدارات المجلس إلى جانب الإصدارات العلمية المتميزة السابق إصدارها، إضافة إلى عرض للمُستنسخات والنماذج الأثرية من إنتاج مصنع كنوز للمُستنسخات الأثرية، لافتة إلى أن الوزارة ستقدم تخفيض ٥٠٪؜ على جميع إصدارات المجلس طوال فترة المعرض وفقا لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.