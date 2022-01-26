الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العثور على 19 لاجئًا أفغانيًا فى شاحنة أثناء تهريبهم إلى النمسا

19 لاجئا أفغانيا
19 لاجئا أفغانيا فى شاحنة أثناء تهريبهم إلى النمسا

 ضبطت الشرطة النمساوية اليوم الأربعاء، 19 لاجئًا أفغانيًا مكدسين فى شاحنة أثناء تهريبهم إلى النمسا.
وقال المتحدث باسم الشرطة النمساوية ماركوس ديتريش، في تصريحات له اليوم، إنه تم القبض على السائق والمهرب المشتبه به وتحرير اللاجئين المكدسين فى الشاحنة.
وأشار المتحدث إلى أن مجهولًا أجرى اتصالًا هاتفيًا بالشرطة فى فيينا لإبلاغهم عن مسار شاحنة خضراء تقل مهاجرين غير شرعيين.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن اللاجئين معظمهم من الشبان وبعض النساء من أفغانستان نقلهم المهرب إلى النمسا مقابل مبالغ مالية كبيرة وأنهم جميعًا فى حالة صحية جيدة ولم يصب أحد منهم بالاختناق داخل الشاحنة.
ولفت المتحدث الى أن المهاجرين فور مثولهم أمام الشرطة طلبوا حق اللجوء وتم بدء التحقيق فى القضية واستجواب المهرب فور القبض عليه وهو تركي الجنسية.

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وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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