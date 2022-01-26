الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة 20 فى العواصف الاستوائية بموزمبيق وأوغندا

العواصف الاستوائية
العواصف الاستوائية

أودت عاصفة استوائية ضربت شرق أفريقيا بحياة الكثيرين بينهم 11 شخصا على الأقل في موزمبيق وتسعة آخرين أوغندا.  
وأفاد المعهد الوطني لإدارة الكوارث في موزمبيق، اليوم الأربعاء، بأن العاصفة الاستوائية آنا جلبت رياحا تصل سرعتها إلى مئة كيلومتر في الساعة يومي الإثنين والثلاثاء، بالإضافة إلى إصابة مئة شخص. وأضاف أن الأمطار الغزيرة تسببت في أضرار خطيرة في شمال ووسط البلاد.   
وبحسب المعهد، دُمرت الكثير من المنازل وسُدت الطرق نتيجة لسقوط الأشجار وخطوط الكهرباء بفعل الحدث المناخي الشديد.
وفي أوغندا، قالت أيرين ناكاسيتا المتحدثة باسم الصليب الأحمر اليوم الأربعاء، إن تسعة أشخاص بينهم طفل لقوا حتفهم في الأمطار الغزيرة عبر البلاد.
وأضافت أن الانزلاقات الطينية جرفت المنازل المشيدة على جوانب التلال في جنوب غرب البلاد.
وتضررت أجزاء من جنوب القارة الأفريقية جراء سقوط أمطار غزيرة على نحو استثنائي على مدار أغلب الأسبوع الماضي. وجرى تسجيل وفاة أكثر من مئة شخص في الفيضانات في دول جنوب أفريقيا وليسوتو ومدغشقر حيث تقدر قيمة الأضرار في الممتلكات بالملايين.
يشار إلى أن هذا هو موسم الأعاصير الصيفية في جنوب القارة السمراء الذي يجلب رياحا عاتية وأمطارا غزيرة حتى مارس أو أبريل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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