البرلمان العربى يؤكد أهمية زيارة الرئيس السيسى للإمارات

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تأتي في إطار تأكيد الدعم العربي لدولة الإمارات وحرص مصر على تعزيز التلاحم العربي في مواجهة الإرهاب الحوثي.

وثمن «العسومي»، في بيان اليوم الأربعاء، حرص الرئيس السيسي على تعزيز التضامن العربي مع دولة الإمارات، مجددا التأكيد على دعم البرلمان العربي للإمارات وتضامنه الكامل معها، وفي كل الإجراءات التي ستتخذها في إطار حقها للرد على الاعتداء الحوثي الغادر على أراضيها، والذي يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.



وأشار رئيس البرلمان العربي إلى إدانته الكاملة لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطنيها، مشددا على أن أمن الإمارات واستقرارها، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.



ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية وتصنيفها كجماعة إرهابية تضر بالأمن والسلم الدوليين، مشددًا على ضرورة أن يضطلع بدوره ومسئولياته في هذا الصدد.



وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة مباحثات رباعية اليوم الأربعاء، في قصر الوطن بأبوظبي، مع أشقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأنه تم التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.