اليابان: تطعيم 20% من المؤهلين لتلقى الجرعة المعززة من لقاحات كورونا

أعلنت سلطات الصحة اليابانية أن نحو 20% من المؤهلين قد حصلوا على الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد.



وألقى مسئولو وزارة الصحة باللوم في النسبة المنخفضة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأربعاء - على إعدادات المحليات المتأخرة، من حيث عدم حصول بعض الأشخاص على تذاكر التطعيم بعد، كذلك عدم تسجيل المؤسسات الطبية للعديد من الأشخاص بعد الذين ربما قد تلقوا بالفعل الجرعات المعززة.



وتخطط اليابان منح الجرعات المعززة لنحو 14.7 مليون شخص بنهاية شهر يناير الجاري، من بينهم نحو 5.76 مليون عامل في مجال الرعاية الصحية، ونحو 6.5 مليون شخص من كبار السن، ونحو 2.44 مليون آخرين معرضين للخطر ممن هم تحت سن الـ 64 عامًا، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالمتحور "أوميكرون".



وكانت اليابان قد أعلنت تسجيل 71 ألفًا و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و34 حالة وفاة بسبب المرض.



وتتجه اليابان نحو الإخفاق في تحقيق هدف إعطاء جرعات معززة من لقاحات كورونا لما يقرب من 15 مليون شخص هذا الشهر، وذلك بعد التفشي السريع للمتحور أوميكرون الذي بث الفوضى في خطط التطعيم الأولية.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن البيانات الحكومية اليابانية أنه تم إعطاء جرعة معززة لنحو ٢٫٦ مليون شخص حتى أمس الثلاثاء، أي نحو 18% من العدد المستهدف لشهر يناير.



وتشهد اليابان أعدادا مرتفعة من إصابات أوميكرون التي تثقل كاهل نظام الرعاية الصحية وتدفع البلاد إلى إصلاح شامل لكيفية التعامل مع الفيروس.



وتعطل برنامج الجرعات المعززة بسبب قرار الحكومة اليابانية تقديم جدول الجرعتين الأساسيتين، ما ترك عمليات التوزيع المحلية غير مستعدة لإعطاء الجرعات في الوقت المحدد، وفقا لتقارير الإعلام المحلي.

