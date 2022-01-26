تجديد حبس المتهمين بقتل عامل لسرقته فى مصر القديمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل شخص داخل مشتل بعدما تعدوا عليه بالضرب بآلة حادة لسرقة محتويات المشتل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت إخطارًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص في مصر القديمة وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة شخص على الأرض داخل مشتل ويوجد تهشم في رأسه نظرا لارتطام جسم صلب به ونتج عنه وفاته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.