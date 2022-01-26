الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر 15 يوما

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 3 متهمين بالتنقيب والحفر عن الآثار داخل مخبز فى أحد العقارات بنطاق دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

بدأت الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر  بمديرية أمن القاهرة قيام  3 أشخاص، جميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة  بالتنقيب عن الآثار داخل مخبز بالطابق الأرضي بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الدرب الأحمر من ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار  بالورشة المشار إليها والمملوكة لأحدهم وعُثر بداخلها على (حفرة بعمق 3 أمتار- أدوات ومعدات التنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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