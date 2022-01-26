«الري» في 24 ساعة: طوارئ لمواجهة الطقس السيئ وإزالة تعديات النيل

أجرت وزارة الموارد المائية والري، الأربعاء، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

رعدية وثلجية.. أمطار وطقس شديد البرودة على أنحاء الجمهورية

تشهد مناطق متعددة من أنحاء الجمهورية موجة التقلبات الجوية والرياح والأمطار المتوسطة والرعدية، اليوم، قد تصل إلى حد السيول وتراكم الثلوج ببعض الأماكن يصاحبها نشاط كبير للرياح يزيد من الشعور ببرودة الطقس خاصةً أثناء فترات الليل، وعلى السواحل الشرقية والغربية ومحافظات الدلتا والإسكندرية.

https://www.dostor.org/3695351

«طوارئ قصوى واستنفار عام» في «الري» لمواجهة الطقس السيئ

اتخذت وزارة الري جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار الأمطار الغزيرة والرعدية على عدة مناطق من الجمهورية، الأربعاء، وذلك عبر التنسيق مع جميع الجهات المعنية والأجهزة المحلية بمختلف المحافظات، وذلك ضمن خطة متكاملة للوقاية من أخطار الأمطار الغزيرة والسيول.

https://www.dostor.org/3695382

إشادة دولية بجهود مصر في مجال «إدارة المياه»

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعين بتقنية الفيديو كونفرانس مع كل من هينك أوفينك المبعوث الهولندي لشئون المياه والفريق المعاون له، وآسيت بيسواس مدير المعهد الدولى لإدارة المياه وأستاذ الموارد المائية والهيدرولوجيا بجامعة جلاسجو، لاستعراض سُبل تنسيق الجهود الأممية فى دعم قضايا المياه ومواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.

https://www.dostor.org/3695443

إزالة 75 ألف تعد على نهر النيل بالمحافظات

أكدت وزارة الري ممثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل، استمرار تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية المختصة لتحقيق عنصر الردع اللازم وعدم العودة إلى المخالفة.

https://www.dostor.org/3696052