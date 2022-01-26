قرار جديد من النيابة العامة فى حريق عقار مجاور لمول سيتى ستارز

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الأربعاء، استدعاء مالك عقار مجاور لمول سيتي ستارز نشب به حريق وأسفر عن تفحم 8 أدوار لسماع أقواله، كما أمرت باستدعاء أصحاب المحال والوحدات السكنية المحترقة لسماع أقوالهم.

وكانت النيابة استمعت لأقوال شهود العيان، وأكدوا أنهم وجدوا اندلاع النيران من محل للملابس وفشلوا في السيطرة عليه لكثرة النيران به التى امتدت لأكثر من طابق.

كشفت التحقيقات الأولية أن سبب الحريق هو ماس كهربائي، وأن النيران اتت على محتويات 8 أدوار بالكامل.

وكلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وانتداب المعمل الجنائي، وتبين أن الحريق سبب اختناق لـ ٦ أشخاص، وتم تقديم الرعاية الطبية لهم، في مكان الحريق دون الحاجة لنقلهم للمستشفي.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق هائل في عقار بالقرب من مول سيتي ستارز بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب في الطابق الثاني وامتد إلى الطابق الخامس، ويقوم رجال الحماية المدنية بمحاصرة النيران لإخمادها.

وبفحص المكان تبين أن العقار مكون من 10 طوابق، وقام رجال الإسعاف بعلاج 3 حالات اختناق في مكان الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.