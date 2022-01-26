تجديد حبس المتهم بسحل سائق بسيارته حتى الوفاة بالغربية

جددت نيابة مركز زفتى بمحافظة الغربية، حبس حدث يبلغ من العمر 16 عاما، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسحل سائق بسيارة ملاكي يقودها المتهم، مما أدى إلى اصطدام المجني عليه في سيارة أخرى، ولقي مصرعه في الحال قبل وصوله للمستشفى، وتم ضبط المتهم قبل هروبه من مكان الحادث وتسليمه للشرطة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى بورود بلاغ لشرطة النجدة، بمصرع سائق اصطدم بعربة كارو بالطريق العام، فانتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين اصطدام طفل حدث يبلغ من العمر 16 عاما بسيارة المجني عليه، وأثناء محاولة المتوفي استيقافه، قام المتهم بسحله بالسيارة محاولا الهرب، فصدم المتوفي بعربة كارو، ولقي حتفه في الحال.

تم ضبط المتهم والتحفظ على السيارة، وتحرر المحضر رقم 1092 جنح مركز زفتى، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة والتحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث، وحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.