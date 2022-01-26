حمودة حسين يستعد لعرض مسرحية «عودة الفارس»

يستعد الفنان حمودة حسين، لتقديم عرض مسرحي تجريبي مع مجموعة من الشباب استعدادًا لعرض البيت الفني للمسرح منتصف فبراير المقبل.

العرض المسرحي يحمل اسم “عودة الفارس”، وهو أحد العروض التي تتناول فكرة الكوميديا بشكل اقرب إلى الفانتازيا،من خلال مجموعة شباب يحاولون الوصول إلى هدف واحد مختلف بينهم، حيث يدعو العمل إلى زيادة الطاقة الداخلية للشباب عبر طرق تفكير مختلفة، حيث ترصد المسرحية مشاكل حياة كلٍ منهم.

وأعرب “حسين”، أحد أبناء مبادرة «إبدأ حلمك» التي أطلقتها وزارة الثقافة مؤخرًا، عن سعادته بالتجربة التي تمتلئ بطاقات الشباب الذين يسعون ان يكون العمل مختلف وذو طبيعة خاصة، لافتًا إلى أنه سيقوم بأخراج العمل.

وقدم البيت الفني للمسرح، العديد من الورش الفنية بالقاهرة والإسكندرية خلال عام 2022، في مقدمتها ورشة "أبدأ حلمك" التي شهدت إقبالا كبيرا بتخريج أكثر من دفعة لها بالقاهرة وتبدأ رحلة جديدة بالإسكندرية.

وكانت قد أشادت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بالطاقات الإبداعية لشباب المسرحيين الذي تخرجوا من ورشة "ابدأ حلمك" (الدفعة الثالثه).

كما أكدت ضرورة استمرار طرح قضايا المجتمع ومناقشتها بشكل إبداعي للتوعية بها باعتبار فن المسرح من أهم وسائل التأثير المباشر على الجمهور، مشيدة بمستوى العرض وصناعه .



واستكمالا لمشروع ورشة "ابدأ حلمك" بفرقة مسرح الشباب، تم تدشين الدفعة الرابعه، والتي ضمت 60 متدربًا في المرحلة العمرية من ١٨ وحتي ٣٥ عاما ويشرف عليها فنيًا المخرجة عبير لطفي، وبلغت فترة التدريب 6 أشهر، يتم خلالها تعليم كافة فنون التمثيل والإخراج وغيرها من مهارات الارتجال والكتابة - الغناء والموسيقى، الأداء الحركي ، وتختتم الورشة بتقديم عرض مسرحي نتاج التدريب، وتخرج حتى الآن من ورشة "ابدأ حلمك" ما يفوق الـ 250 متدربا.