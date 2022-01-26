الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 22 شخصا في حادثي سير بصحراوي المنيا الغربي

حادثي سير بصحراوي
حادثي سير بصحراوي المنيا الغربي

تسبب سوء الأحوال الجوية بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركزي أبو قرقاص ومطاي بالمنيا، في إصابة 22 شخص في حادثي تصادم وانقلاب بسبب سرعة الرياح واختلال عجلة القيادة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغا من عمليات النجدة، يفيد بإصابة 22 شخصا، في حادثي تصادم وانقلاب بالطريق الصحراوي الغربي، بسبب سرعة الرياح واختلال عجلة القيادة، (إصابة 19 شخصا في حادث انقلاب سيارة أمام مدخل قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل مركز مطاي بالطريق الصحراوي الغربي)، بسبب السرعة الزائدة والتقلبات المناخية.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة لتلقي العلاج، وتحرر محضرين بالواقعتين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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