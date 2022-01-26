الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد الاتحاد الأوروبي يتعرف على إنجازات «الوطنية للتدريب»

الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة برئاسة السفير كريستيان برجر- وبحضور  مارينا ڤراليا - رئيس قسم السياسة والصحافة والمعلومات، وجرازيللا ريتزا - مستشار ورئيس قسم الحوكمة، ونيڤين أحمد - مدير برنامج الحوكمة والمساواة بين الجنسين، ورشا سري - المستشار الإعلامي، وحسن موسى - مسئول الشئون السياسية.

تناولت الزيارة عرض عن إنجازات الأكاديمية خلال الثلاث سنوات الماضية، وكذلك بحث سبل التعاون بين الأكاديمية والاتحاد الأوروبي.

وكانت قد كتبت الصفحة الرسمية للأكاديمية الوطنية للتدريب: “قصة نجاح و كفاح بدأت فى يونيو ٢٠١٨ بعد عام من قرار إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب فى أغسطس ٢٠١٧، حلم لم يسقط بالتقادم،  حلم نسج تفصيلاته ليصبح حقيقة رائعه مجموعات من الشباب آمنوا بالتغيير و القدرة على الإبداع . كوادر مصرية شابة ومتميزة تعلموا التجرد من المؤسسين حتى أصبحت الأكاديمية الوطنية للتدريب قبلة التدريب في مصر والوطن العربي وإفريقيا”. 

وضم الأكاديمية تحت عباءتها دفعات الفريق محمد العصار والشهيد العقيد أحمد منسي، كما درب أحفاد رفاعة الطهطاوي وطه حسين أكثر من ١٠٠٠ من مبعوثي جمهورية مصر العربية للدراسة في أعرق جامعات العالم.

رشا راغب وفد أوروبي الأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب الاتحاد الأوروبي

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