«مياه المنوفية»: جهود مكثفة لمواجهة سقوط الأمطار والتعامل معها

مياة المنوفية : جهود مكثفه لمواجهة سقوط الأمطار والتعامل معها

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب، رفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع أنحاء المحافظة، استعدادا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، فيما يتعلق بظروف الطقس وهطول أمطار على المحافظة.

وشدد "نجيب" على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات المجهزة مسبقا لمواجهة الأمطار، وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار، واستمرار عمليات شفط المياه المتجمعة فى الميادين والشوارع، وكذلك تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح للتعامل الفورى لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية.

شفط المياه لمواجهة الأمطار

وأضاف أنه تم الدفع بمعدات من الشركة، بالإضافة إلى عربات الكسح وتمركزها فى جميع الأماكن الحيوية والأنفاق والكباري للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار وشفطها حفاظا على حركة السيارات وحفاظا على عدم إعاقة سير المواطنين بالشوارع.

وأكد نجيب، أن الشركة مستعدة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي أو محمول على مدار ٢٤ ساعة.

شفط المياه لمواجهة الأمطار

وأوضح، أنه جرى مراجعة خطة انتشار سيارات شفط المياه، وعربات الكسح، والمعدات في المحاور الرئيسية بالمحافظة، وتواجد مديرين الإدارات في كافة قطاعات الشركة «التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والاطمئنان المستمر على حسن سير العمل بصورة منتظمة وسلسة.

شفط المياه لمواجهة الأمطار

وعلى صعيد آخر منفصل، كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩، كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.