تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك بالشرقية لـ3 مارس

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار وليد محمد عبدالمنعم دنانة، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، قرارًا بتأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقة دراجته البخارية (توك توك) وهاتفه المحمول بدائرة مركز شرطة أبو حماد لجلسة 3 من شهر مارس المقبل، للمرافعة.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة المدعو محمد وليد حافظ، 21 سنة، سائق توك توك، مُقيم بأبو حماد، مصابا بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد وتهشم بالرأس وجرح طعنى بالرقبة، وذلك بجوار نزلة كوبري "العباسة بطريق أبو حماد – التل الكبير، بدائرة مركز أبو حماد.

وتبين أن مرتكبي الواقعة كلٍ من: حسين ال، 26 سنة، عاطل، وجمال س أ، 22 سنة، عاطل، مقيمين في بندر أبو حماد، بقصد قتل المجني عليه وسرقة التوك توك منه، وتم القبض عليهما وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3711 جنح أبو حماد لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق.