الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أغرقتها في برميل مياه.. تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة قتل طفلتها بالفيوم

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار إيهاب سعيد حنا، وعضوية المستشارين أشرف عبد الغفور، وإسلام خليل إبراهيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني إلى دور الانعقاد الأول من فبراير المقبل.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 25 يوليو، حينما تلقى اللواء رمزي البسيوني مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا من أحمد محمد عبد التواب، بقيام زوجته بقتل ابنتها فاطمة بإغراقها في برميل مياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية إلى مكان البلاغ، برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث مركز شرطة طامية، وعثروا على جثة الطفلة فاطمة ذات الـ 9 أعوام، متوفية داخل برميل مياه وقد ازرق جسدها إثر محاولتها لمقاومة والدتها، حيث تم انتشال الجثة بعد معاينة مسرح الجريمة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

واتهم الزوج، زوجته بقتل ابنته، قائلاً إنّها تعاني من مرض نفسي منذ أن وضعت طفلتهما الأخيرة، وكانت تذهب إلى الطبيب وتحصل على أدوية ولكن حالتها لم تتحسن وكانت تزداد سوءاً اليوم تلو الآخر، مؤكدًا أنّها كانت تعتدي على أطفالها الثلاثة وتضربهن ضرباً مبرحاً على الرغم من تناولها الأدوية بانتظام، حتى قتلت ابنتهما الكبرى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت إلى محكمة الجنايات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

«أمطار وصقيع».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

«الصحة العالمية»: زيادة معدلات الإصابة بـ كورونا بنسبة 160% على العام الماضى

القوات المسلحة تنعى ياسر رزق: مسيرة عطاء فى خدمة قضايا الوطن

«الوزراء» يوافق على اتفاق تمويل «مترو الإسكندرية» بـ250 مليون يورو

تغريم ريم البارودي 40 ألف جنيه في «سب ريهام سعيد»

طوارئ في حدائق أكتوبر لمواجهة الطقس السيئ.. ورئيس الجهاز يُحذر المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

لماذا يلتزم المصريون أكثر .. في الخارج؟!

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

صور

هدم سينما فاتن حمامة في المنيل

الطقس السيئ

معرض الكتاب يستعد لاستقبال الجمهور في أبهى حلّة

محطة تل أبيب

المزيد

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين