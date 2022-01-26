«مياه الفيوم»: غرفة عمليات لمواجهة الطقس السيئ وشفط مياه الأمطار

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن الشركة بكافة معداتها وأجهزتها تتابع أماكن تجمعات مياه الأمطار الناتجة عن موجة الطقس السيىء والتى توقعت به هيئة الأرصاد الجوية من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم من أجل الدفع بسيارات الكسح لشفط وكسح مياه الأمطار من الشوارع، هذا بجانب متابعة شكاوى المواطنين الواردة للخط الساخن ١٢٥ ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الشركة لديها من المعدات والسيارات التى تؤهلها للتغلب على أى موجة من موجات الطقس السيىء وعددهم نحو ٤٦ سيارة متخصصة موزعة كالآتى "عدد 20 سيارة فنطاس كسح حمولة 8 طن وعدد 5 سيارة نافورى ضغط عالى وعدد 7 سيارة نافورى مدمج وعدد 4 سيارة نافورى نقالى وعدد5 سيارة فاكيوم وعدد 2 سيارة كباش وعدد 1 سيارة مجهزة للتعامل مع السيول وعدد 2 بدالة كسح.

وكانت شهدت محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء منذ الصباح الباكر وحتى الآن، طقس سيء على أنحاء المحافظة، وكذا سحب سوداء وموجة من الصقيع الشديدة وسقوط أمطار غزيرة.

ومن جانبه، وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم برفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع المراكز، وكافة المديريات الخدمية، لمواجهة ظروف الطقس، وتحسبًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية المتوقع حدوثها خلال الأيام الثلاثة القادمة، بالإضافة إلى مراجعة استعدادات كل قطاع لمواجهة الأزمات والكوارث، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ظروف الطقس السيء والسيول بمختلف أنحاء المحافظة.

وشدد، على انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بشكل دائم، والتواصل المستمر مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية ومجالس المدن، لاستقبال شكاوى المواطنين، وتوحيد الجهود، من خلال الربط الإلكتروني لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع غرف عمليات مجالس المدن والمديريات، لتدارك الآثار السلبية للأزمة، مع تنظيم نوبتجيات عمل مستمرة على مدار الـ24 ساعة لغرف العمليات بكل مركز من مراكز المحافظة، لمواجهة الأزمات والطوارئ، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي ذات السياق، أصدر المحافظ، تكليفات لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمرور اليومى للتأكد من صلاحية وتطهير بالوعات الصرف، وتكثيف أعمال الصيانة بصفة مستمرة، كما كلّف مسئولي الري بالمرور على مخرات السيول وتطهيرها بشكل كامل، تحسباً لأى طوارئ قد تتعرض لها المحافظة.