الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

10 حالات وفاة و8107 إصابات بكورونا في العراق

كورونا في العراق
كورونا في العراق

أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم الأربعاء، بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفا و319 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 8107 إصابات بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و175 ألفا و793 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 3154 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و87 ألفا و357.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 29 ألفا و336 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى تسعة ملايين و167 ألفا و113 شخصا.

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وائل لطفي

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