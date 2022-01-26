الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أمطار وصقيع».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

جريدة الدستور

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الخميس، باردا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، مائلًا للبرودة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديدة البرودة ليلًا ويصل إلى حد الصقيع على كل الأنحاء.
وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متُقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ووسط سيناء على فترات مُتقطعة ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 15 06
الإسكندرية 15 09
وادى النطرون 14 08
طنطا 15 07
شبين الكوم 15 07
دمنهور 15 07
بلطيم 15 08
مطروح 13 08
السلوم 15 08
سيوة 14 03
بورسعيد 15 08
دمياط 15 08
الزقازيق 15 08
المنصورة 14 08
الإسماعيلية 15 08
السويس 15 08
العريش 15 08
رفح 15 08
رأس سدر 15 08
نخل 12 01
نويبع 16 11
طابا 15 10
كاترين 05 03-
الطور 16 10
شرم الشيخ 17 11
الغردقة 16 11
مرسى علم 18 10
الفيوم 15 04
بنى سويف 15 04
المنيا 14 03
أسيوط 14 03
سوهاج 15 04
قنا 15 05
الأقصر 16 06
أسوان 17 07
ادفو 17 07
أبوسمبل 17 07
الوادى الجديد 15 05
شلاتين 17 10
ابو رماد 18 10
حلايب 18 11
رأس حدربة 17 10
 

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