لا يجب استخدام منتجات كيميائية.. تعليمات هامة بعد جلسة الليزر

يلجأ العديد من الفتيات إلى جلسات إزالة الشعر بالليزر خاصة مع قلة جودة غيرها من السبل الأخرى في إزالة الشعر، ولكن هناك العديد من التعليمات الواجب إتباعها عقب الخضوع لجلسات الليزر الخاصة بإزالة الشعر وهذا الأمر توضحه إيفي الراوي خبيرة التجميل في هذه السطور.

الاتجاه لاستخدام المواد الطبيعية في التنظيف

عند تنظيف البشرة وعقب جلسة الليزر لا ينبغي أن يتم وضع ايا مواد كيميائية في التنظيف علينا استبدال ذلك بالمواد الطبيعية، كما أنه يحدث لبعض الفتيات تهيج الجلد بشكل بسيط لطبيعتها لذا في هذه الحالة علينا استخدام المواد الطبيعيه مثل جل الصبار ودهنه على المكان وعدم استخدام المواد الكيمائية لما بها من اخطار مضرة بصحة الجلد.

تجنب تقشير البشرة

عدم تقشير البشرة لمدة 3 أيام عقب الخضوع لجلسات الليزر، حيث أن ذلك يؤدي إلى تهييج البشرة.

تجنب التعرض لأشعة الشمس

تجنب التعرض لأشعة الشمس عقب جلسة الليزر وضرورة وضع كريم الحماية من أشعة الشمس عند الخروج بالنهار من المنزل.

ترطيب البشرة

عليكي العناية بالبشرة عقب جلسة الليزر من خلال الحفاظ على ترطيبها بشكل متكرر، ولا ينصح بفرك الجسم عقب الخضوع للجلسة عند الاستحمام.

تجنب الرياضة العنيفة

على الأقل عقب جلسة الليزر بأسبوع عليك تجنب الرياضة العنيفة، وكذلك رياضة السباحة لوجود الكلور اى لا يجب أن تبذل مجهود كبير عقب جلسة الليزر بل لابد أن الجسم يرتاح في هذه المرحلة.

تجنب إزالة الشعر بأية وسيلة أخرى

عند الخضوع لجلسة الليزر عليك تجنب استخدام وسيلة أخرى مثل الشمع بعد الجلسة وقبل الجلسة على الأقل بأربع أسابيع، لجلسة فعالة ونتائج مرضية .

مزيلات العرق

بالطبع عند الخضوع لجلسة إزالة الشعر تحت الابطين لابد من تجنب استخدام مزيل للعرق في هذه المنطقة مدة يوم كامل عقب جلسة الليزر .