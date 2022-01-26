الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

حنان مطاوع تنعى خالتها زينب المرشدي: «صديقتي الأولى وأمي الثانية»

حنان مطاوع وخالتها
حنان مطاوع وخالتها

أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن حزنها الشديد لوفاة خالتها زينب المرشدي، شقيقة والدتها الفنانة سهير المرشدي، التي وافتها المنية ظهر اليوم.

ونشرت "حنان" صورًا لها برفقة خالتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ناعية رحيل خالتها بكلمات مؤثرة قائلة: "رحيل أغلى الناس خالتي وأمي الثانية وصديقتي الأولى (ماما زيزي) زينب المرشدي منتصر، صاحبة فضل كبير عليا وصاحبة مكانة خاصة في روحي، الله يرحمها ويصبر ماما، إلى لقاءٍ قريب حبيبتي في رعاية الرحمن الرحيم".

 

وفي وقتٍ سابق، استعادت الفنانة حنان مطاوع، حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد اختراقه ، ووجهت رسالة لمتابعيها جاء فيها: "رجع الحمد لله وتم التعامل مع الهاكر وآسفة لأي شخص اتبعت له رسالة من الأكونت وهو مسروق، أيا كان محتواها وأشكركم جدًا".

وكان أحد معجبي الفنانة حنان مطاوع، قد اخترق حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشر "الهاكر" بوست عبر الحساب قائلًا من خلاله: "رسالة حب واحترام من بلد الرافدين إلى مصر أم الدنيا.. بما إنه ست حنان ما بترد دايركت حبيت ادخل على الحساب وأعبر عن هذا الحب .. الحساب بيرجع للست حنان بإذن الله".

مطاوع المرشدي حنان مطاوع رشدي الاولى سهير المرشدي زينب المرشدي

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