الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا إلى 72.2 مليون حالة

كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.7%، مقارنة بالمدة نفسها من يوم أمس الثلاثاء ، إلى 72.2 مليون إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة “بلومبرج” للأنباء.  
وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغ 9ر0 % خلال الأسبوع الماضي. 
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بلغ 99ر7 مليون، بزيادة 1ر1 % عن المدة نفسها من اليوم السابق.
وشهدت ولاية مينيسوتا زيادة بنسبة 9ر2 % في عدد الحالات، ليرتفع الإجمالي إلى 26ر1 مليون.  
وسجلت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغ 605 وفيات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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