ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا إلى 72.2 مليون حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.7%، مقارنة بالمدة نفسها من يوم أمس الثلاثاء ، إلى 72.2 مليون إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة “بلومبرج” للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغ 9ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بلغ 99ر7 مليون، بزيادة 1ر1 % عن المدة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت ولاية مينيسوتا زيادة بنسبة 9ر2 % في عدد الحالات، ليرتفع الإجمالي إلى 26ر1 مليون.

وسجلت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغ 605 وفيات.