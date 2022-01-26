السياحة تلزم فنادق شرم الشيخ بالحصول على شهادة دولية بالتحول الأخضر

فى إطار تحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة قبيل انعقاد مؤتمر المناخ، أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قرار رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢ صادر بتاريخ

٢٠٢٢/١/٢٤ بشأن الزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بمدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة نشرته الآن الجريدة الرسمية.

ونص قرار وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على القـانون رقـم ٨٥ لـسنة ١٩٦٨ بإنـشاء غـرف سـياحية وتنظيم اتحاد لها؛ وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛ وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٢ فى شأن محال بيع العاديات والسلع الـسياحية ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٥ لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٨١ لسنة ١٩٧٣ بشروط وإجـراءات التـرخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠١١ بشأن الغوص ومراكـز الأنـشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات الترخيص بها؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠١٢ بشأن المطاعم والمحال السياحية ؛ وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

قــــرر : المــادة الأولى :تلتزم كافة المنشآت الفندقيـة والـسياحية الكائنـة فـى مدينـة

شرم الشيخ (كمرحلة أولى ) بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية

المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئـة و فقًـا

لمفهوم السياحة المستدامة.

المـادة الثانية : تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه فى أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل به .

المـادة الثالثة: ينشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.