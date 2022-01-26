الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تبدي استعدادها لتعزيز التعاون مع هولندا في مجالات المناخ والتكنولوجيا

المناخ
المناخ

ذكر رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج، في مكالمة هاتفية مع نظيره الهولندي، مارك روته أن بكين مستعدة للعمل مع هولندا في مجالات، تشمل تغير المناخ والتكنولوجيا والزراعة الحديثة، طبقا لما ذكره تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، عن رئيس الوزراء قوله إن الصين ترحب بالمزيد من المنتجات الزراعية، عالية الجودة في السوق الصينية ، وتدعم إقامة لجنة أعمال صينية هولندية.

وأضاف أن بلاده، تعامل الشركات الصينية والأجنبية، المسجلة في الصين على قدم المساواة.

وتابع لي أنه يأمل في أن تساعد هولندا في تعزيز العلاقة والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الصين والاتحاد الأوروبي يتعين أن يعززان الحوار والتعاون ومعالجة النزاعات بشكل صحيح والتعامل مع التحديات العالمية ، مثل الجائحة وتغير المناخ، معا، حسب تلفزيون الصين المركزي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: زيادة معدلات الإصابة بـ كورونا بنسبة 160% على العام الماضى

القوات المسلحة تنعى ياسر رزق: مسيرة عطاء فى خدمة قضايا الوطن

الرئيس السيسي يلتقي الشيخ محمد بن زايد في قصر الوطن

أمطار مصحوبة بحبات البرد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسي يشارك فى مباحثات رباعية بالإمارات لبحث التحديات التي تواجه المنطقة

«الصحة العالمية»: لا نوصى بالإغلاق التام لمواجهة كورونا.. يؤثر على الاقتصاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

لماذا يلتزم المصريون أكثر .. في الخارج؟!

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

صور

الطقس السيئ

معرض الكتاب يستعد لاستقبال الجمهور في أبهى حلّة

منعا للكوارث.. رجال المرور يساعدون المواطنين على الطرق السريعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين