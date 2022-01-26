الصين تبدي استعدادها لتعزيز التعاون مع هولندا في مجالات المناخ والتكنولوجيا

ذكر رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج، في مكالمة هاتفية مع نظيره الهولندي، مارك روته أن بكين مستعدة للعمل مع هولندا في مجالات، تشمل تغير المناخ والتكنولوجيا والزراعة الحديثة، طبقا لما ذكره تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، عن رئيس الوزراء قوله إن الصين ترحب بالمزيد من المنتجات الزراعية، عالية الجودة في السوق الصينية ، وتدعم إقامة لجنة أعمال صينية هولندية.

وأضاف أن بلاده، تعامل الشركات الصينية والأجنبية، المسجلة في الصين على قدم المساواة.

وتابع لي أنه يأمل في أن تساعد هولندا في تعزيز العلاقة والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الصين والاتحاد الأوروبي يتعين أن يعززان الحوار والتعاون ومعالجة النزاعات بشكل صحيح والتعامل مع التحديات العالمية ، مثل الجائحة وتغير المناخ، معا، حسب تلفزيون الصين المركزي.