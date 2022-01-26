الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية»: «أوميكرون» وراء زيادة إصابات «كورونا» بإقليم شرق المتوسط

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الوضع ما زال في إقليم شرق المتوسط حرجًا، حيث إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بكورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي ، الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، عبر الفيديو كونفرانس حول مستجدات جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، واللقاحات والتحورات الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا، مع التركيز على وضع “أوميكرون” وجهود الاستجابة في ليبيا .

وتابع أن المنظمة ترسل الإرشادات وتحديث توصياتها بانتظام، موضحا أنه يتطلب انهاء الجائحة من المجتمع بأسره، وشهدنا استجابة جيدة فى بعض الدول، من خلال تتبع الفيروس والحرص على اللقاحات حيث يمثل عبئا على بعض الدول، كما يعد الالتزام بالتدابير الاحترازية أمر بالغ الأهمية ، وعلينا جميعا أن نؤدى دورا الى حماية الجميع واحتواء الجائحة ، ولابد من تقاسم الموارد للبلدان التي ليس لديها إمكانيات، وبينما نرى زيادة في عدد الإصابات فلابد من احتواء الأزمة.

وأضاف المنظري، أن “أوميكرون”، يسبب جميع أشكال المرض سواء كانت العدوى بسيطة أو خطيرة تسبب وفاة .

وأشار إلى أنه بالتزامن مع تزايد الإصابات ما زال متحور “أوميكرون” هو المسيطر، مشيراً إلى أنه لن يكون التحور الأخير للفيروس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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