الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الأمن يعقد جلسة حول لبنان في مارس

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد في شهر مارس المقبل جلسة حول لبنان، يقدم خلالها الأمين العام أنطونيو جوتيريش تقريرًا عن تطور الأوضاع اللبنانية والنقاط الإيجابية التي سجلت في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال لقائها اليوم بالرئيس اللبناني ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا.
ونقلت فرونتسكا، خلال اللقاء، إلى الرئيس ميشال عون، موقف الأمم المتحدة من التطورات في لبنان.
وكان عون قد أبلغ المنسقة الأممية ،خلال اللقاء، أن لبنان أبدى ترحيبه بالمبادرة الكويتية الهادفة إلى إعادة الثقة بين بلاده والدول العربية عموما والخليجية خصوصا، مشيرا إلى أن دولة الكويت كانت دائما الى جانب لبنان وقدمت له الدعم في مختلف الظروف التي مر بها، مشيرًا إلى أن الأجوبة اللبنانية الرسمية سيحملها معه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت في نهاية الأسبوع الجاري.
وأكد عون أن لبنان يدين أي اعتداء تتعرض له القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادثة التي وقعت في بلدة راميه الحدودية بجنوب لبنان لتحديد المسؤوليات، مشددا على أهمية التنسيق بين الجيش و" اليونيفيل" تفاديا لتكرار مثل هذه الحوادث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: زيادة معدلات الإصابة بـ كورونا بنسبة 160% على العام الماضى

القوات المسلحة تنعى ياسر رزق: مسيرة عطاء فى خدمة قضايا الوطن

الرئيس السيسي يلتقي الشيخ محمد بن زايد في قصر الوطن

أمطار مصحوبة بحبات البرد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسي يشارك فى مباحثات رباعية بالإمارات لبحث التحديات التي تواجه المنطقة

عفو رئاسي عن 2337 من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

لماذا يلتزم المصريون أكثر .. في الخارج؟!

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

صور

هدم سينما فاتن حمامة في المنيل

الطقس السيئ

معرض الكتاب يستعد لاستقبال الجمهور في أبهى حلّة

محطة تل أبيب

المزيد

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين