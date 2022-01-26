مجلس الأمن يعقد جلسة حول لبنان في مارس

قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد في شهر مارس المقبل جلسة حول لبنان، يقدم خلالها الأمين العام أنطونيو جوتيريش تقريرًا عن تطور الأوضاع اللبنانية والنقاط الإيجابية التي سجلت في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم بالرئيس اللبناني ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا.

ونقلت فرونتسكا، خلال اللقاء، إلى الرئيس ميشال عون، موقف الأمم المتحدة من التطورات في لبنان.

وكان عون قد أبلغ المنسقة الأممية ،خلال اللقاء، أن لبنان أبدى ترحيبه بالمبادرة الكويتية الهادفة إلى إعادة الثقة بين بلاده والدول العربية عموما والخليجية خصوصا، مشيرا إلى أن دولة الكويت كانت دائما الى جانب لبنان وقدمت له الدعم في مختلف الظروف التي مر بها، مشيرًا إلى أن الأجوبة اللبنانية الرسمية سيحملها معه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت في نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد عون أن لبنان يدين أي اعتداء تتعرض له القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادثة التي وقعت في بلدة راميه الحدودية بجنوب لبنان لتحديد المسؤوليات، مشددا على أهمية التنسيق بين الجيش و" اليونيفيل" تفاديا لتكرار مثل هذه الحوادث.