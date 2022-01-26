لبنان يوقع اتفاقيتين مع الأردن وسوريا لاستيراد الكهرباء

وقعت الحكومة اللبنانية اتفافيتين أحدهما مع الجانب الأردني لشراء الكهرباء، والأخرى مع الأردن وسوريا لعبور الكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية وصولا إلى لبنان، وذلك تمهيدا للحصول على تمويل من البنك الدولي لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزراء الطاقة في لبنان وليد فياض وسوريا غسان الزامل والأردن صالح الخرابشة في العاصمة بيروت اليوم، بحضور عدد من مسئولي قطاع الطاقة بالبلدان الثلاثة.

وقال الوزير اللبناني وليد فياض، إن الاتفاقيتين تؤمنان 250 ميجاوات من الكهرباء بالتعاون مع الأردن ومؤازرة سوريا، مؤكدا أن بلاده تعول على هذا العمل العربي المشترك في إطار توسيع التعاون بين الدول العربية.

ولفت إلى أن ما كان من المفترض إنجازه في 6 أشهر، تم إنجازه في شهرين، موضحا أن المنتظر حاليا موضوع التمويل من البنك الدولي لهذا الاتفاق، مشددا على أن الحكومة اللبنانية ستعمل عليه في أسرع وقت ممكن لتدخل اتفاقية استيراد الغاز حيز التنفيذ.

من جهته، أكد وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أنه خلال هذه اللحظة التاريخية، يتم توقيع عقد تبادل الطاقة الكهربائية واتفاقية العبور مع لبنان وسوريا، موضحا أهمية هذا العقد في تعزيز التواصل والتعاون بين الدول الثلاث واستثمار العلاقات التاريخية، مؤكدا التزام بلاده بالتعاون لمصلحة الجميع.

ورأى أن أي تعاون بين الدول العربية هو مصلحة للجميع، معبرا عن أمله في أن يحسن هذا الاتفاق مستوى الخدمة فيما يتعلق بالكهرباء بلبنان.

من جانبه، شدد وزير الطاقة السوري غسان الزامل على أن الحكومة السورية، كانت تصر على إنجاح هذا الملف في أسرع ما يمكن، مؤكدا أن بلاده أنجزت كل الأعمال التي تعهدت بإنجازها بالمدة المحددة.