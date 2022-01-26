تواصل عمليات شفط مياه الأمطار من شوارع الجيزة لتسهيل الحركة المرورية

تواصل محافظة الجيزة جهودها، لمتابعة شفط مياه الأمطار وازاحتها بعد أن غرقت الشوارع فيها أثناء هطول الأمطار، وكثفت جهودها لتسهيل الحركة المرورية وسير المواطنين بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والكباري خاصة شوارع استديو مصر، الممشى السياحي، كايرو مول، ترسا والعروبة، وغيرها من الشوارع الرئيسية والميادين.

وشهدت عدد من مناطق القاهرة والجيزة سقوط الأمطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، المصحوبة برياح شديدة وبرودة، ما أدى إلى غرق الشوارع، والدفع بعربات شفط المياه للنزول ومواصلة أعمالها.

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس لمدة الـ72 ساعة المقبلة، وقالت إن الثلوج تسقط على عدة مناطق حتى مرتفعات شرق القاهرة، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم المناطق الشمالية مصحوبة بهطول حبات البرد أحيانًا، وهبات رياح مثلجة شديدة على أغلب مناطق الجمهورية إلى شبه عاصفية على بعض المناطق، والكتل الهوائية القطبية تطفو في طبقات الجو القريبة.

وتبدأ خلال الساعات القليلة المُقبلة أولى تأثيرات العاصفة هبة على مصر، بالتزامن مع نهايات اليوم وبداية ساعات ليل الأربعاء بتساقط الأمطار المصحوبة بحبات البرد أحيانًا على المناطق الغربية مثل السواحل الشمالية الغربية بداية من السلوم وبراني ومطروح وحتى العلمين والإسكندرية، بالإضافة لصحراء مطروح.. وقد يصحبها الرعد أحيانًا.

وما بين ساعات ليل الأربعاء والصباح الباكر للخميس تنتقل تدريجيًا الأمطار نحو بعض أو أغلب المناطق من محافظات الدلتا التالية المنوفية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية وحتى أغلب المناطق من محافظات القاهرة الكبرى أي القاهرة والجيزة والقليوبية.

بالإضافة إلى بعض أو أغلب المناطق من محافظات شمال الصعيد وبداية شمال الوادي الجديد مثل المنيا والفيوم وبني سويف والواحات البحرية.. وتكون الأمطار متفاوتة الشدة ويصحبها تساقط لحبّات البَرَد أحيانًا لبعض المناطق إلى أنها قد تصل لتساقط الثلوج على مرتفعات شرق القاهرة خاصة بمناطق القاهرة الجديدة والتجمعات والعاصمة الإدارية الجديدة وبعض الأماكن المحيطة بهم.

وتكون الأجواء بشكل عام قارسة البرودة نهارًا وليلًا على أغلب الأنحاء،ما عدا جنوب الصعيد تكون باردة نهارًا فقط، وتسجل سواحل البحر المتوسط من 6 الى 8 درجات نهارًا وحوالي 3 درجات ليلًا، وسواحل البحر الأحمر من 17 الى 18 درجة نهارًا ومن 4 الى7 درجات ليلًا.

وتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري من 7 إلى 9 درجات نهارًا، ومن 2 الى 4 درجات ليلًا، ويسجل شمالي الصعيد والوادي الجديد من 10 الى 12 درجة نهارًا، ومن 0 الى -2 تحت الصفر ليلًا، ووسط الصعيد والوادي الجديد من 12 الى 14 درجة نهارًا، ومن -1 الى -3 تحت الصفر ليلًا وجنوبي الصعيد والوادي الجديد من 15 الى 18 درجة نهارًا ومن 0 إلى -1 تحت الصفر ليلًا.

سجل وسط سيناء من 8 إلى 11 درجة نهارًا، ومن -4 الى -5 تحت الصفر ليلًا، سلاسل جبال البحر الأحمر بخليج السويس من 5 درجات نهارًا الى -5 تحت الصفر ليلًا، وجبال كاترين وموسى: 2 درجة نهارًا، ومن -7 الى -10 تحت الصفر ليلًا.