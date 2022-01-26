الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس شاب سوداني مزق جسد صديقه في الجيزة

حبس شاب
حبس شاب

جدد قاض المعارضات في الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس شاب سوداني الجنسية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتمزيق جسد صديقه، في منطقة المنيرة الغربية. 

تلقى قسم شرطة المنيرة بالجيزة بلاغًا يفيد بمقتل شاب عمره 18 عامًا على يد سائق عمره 23 عامًا بسبب خلافات سابقة بينهما، ونقل المجني عليه إلى مستشفى القصر العيني، الذي أخطر قسم شرطة المنيرة بقدوم شاب عشريني متأثرًا بعدة طعنات أدت إلى وفاته، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى المستشفى للمعاينة.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم وبسؤال والدة المجني عليه وشقيقه، قالا إن المتهم طعن المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما واتهموه بارتكاب الجريمة.

منطقة المنيرة الغربية التحقيقات شاب سوداني الجنسية حبس الجيزة قاض المعارضات طعن خلافات ارتكاب الجريمة

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