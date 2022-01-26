الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 سيارات إطفاء تخمد حريق «فرن» في منطقة بولاق الدكرور

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب في منطقة بولاق الدكرور ، دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بشارع ميدان الساعة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع اللواء هشام الطماوي مدير فرقة الغرب.

حاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران ومنعوا امتدادها إلى الوحدات السكنية والمحال التجارية المجاورة.

جرى إخماد الحريق وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران دون خسائر في الأرواح، تحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

إصابات منطقة بولاق الدكرور السيطرة مديرية أمن الجيزة قوات الحماية المدنية

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