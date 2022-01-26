محافظ بني سويف يضع أكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

احتفالًا بعيد الشرطة..

وضع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر أبو سليم، في إطار احتفال المحافظة بالعيد السبعين للشرطة، بحضور اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ووسط عزف الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد، ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن، والدعاء لهم بواسع الرحمة.

وشهد مراسم الاحتفال كلا من؛ الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، وبلال حبش، نائب المحافظ، واللواء محمد جلال، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، ورئيس مكتب المخابرات العامة بمحافظة بني سويف، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وتوجه محافظ بني سويف بالتهنئة لكافة قيادات وأجهزة وضباط وأفراد مديرية الأمن بعيد الشرطة، الذي يحمل ذكرى الصمود والتضحية الوطنية لرجال الشرطة وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة، مشيدًا بالدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة من جنود وضباط وقيادات وما يبذلونه من تضحيات في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن ومكافحة الجريمة بكل أشكالها.

وأكد دعمه الكامل لكافة أجهزة الشرطة للارتقاء المستمر بالمنظومة الأمنية بالمحافظة، لافتًا إلى أن الدولة لم ولن تنسى التضحيات الكبيرة التي مازال يجود بها أبناء الوطن من القوات المسلحة والشرطة في مواجهة قوى الشر والإرهاب وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد، متمنيا دوام الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

وأشار المحافظ إلى أن الفرحة التي تشهدها كافة ربوع محافظات مصر بهذه المناسبة، تعتبر ترجمة وتجسيدًا عمليًا لما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من وجود روح التلاحم، وأن المصريين وجميع مؤسسات الدولة نسيج واحد وحائط صد منيع لمواجهة الإرهاب الأسود وعبور التحديات والمضي قدمًا في استكمال مسيرة الاستقرار والتنمية المنشودة، مؤكدًا أن تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة تمثل الوقود للجميع لبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة ورقي وطننا الغالي.