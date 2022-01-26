رئيس شركة المياه في محافظات القناة يتفقد عددا من محطات الإسماعيلية

تفقد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، يرافقه عدد من رؤساء القطاعات الفنية بالشركة قطاع المعامل والجودة، والتشغيل والصيانة، عددا من محطات مياه الشرب والصرف الصحي في الإسماعيلية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التي تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

شملت الزيارة متابعة الموقف التنفيذي لأعمال نقل المرافق المتعارضة ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المُعاهدة (الإسماعيلية - السويس).

كما ناقش رئيس الشركة خلال الجولة كافة المعوقات التي تعترض أعمال ترحيل خطوط المرافق والشبكات على جانبي الطريق.

يأتى ذلك فى إطار حرص الشركة على الانتهاء من أعمال نقل المرافق المتعارضة طبقًا للجدول الزمنى المخطط والعمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال لسرعة إنجازها، وسرعة إنجاز المشروعات القومية وافتتاحها فى التوقيتات المحددة لها وعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين وحصولهم على أفضل الخدمات ووضع حلول سريعة لمشاكل المرافق.

كما تضمنت الجولة زيارة محطة معالجة مياه صرف صحى فايد ،والتى تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف م3 / يوم بنظام Bioworks وذلك بعد أعمال التوسعات بالمحطة ، حيث كانت الطاقة التصميمية للمحطة 15 الف م3 / يوم، وتم عمل التوسعات المطلوبة والتى بلغت 20 ألف م3/ يوم وذلك لاستيعاب جميع تدفقات مدينة فايد بالكامل والمناطق الساحلية بداية من أبو سلطان حتى كسفريت.

وأكد رئيس شركة "مياه القناة"، أن أعمال التوسعات بمحطة معالجة الصرف الصحى بفايد تعتبر من أهم المشروعات القومية في مجال الصرف الصحي بمحافظة الإسماعيلية لخدمة عدد من القرى بمركز ومدينة فايد، وذلك لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى في مجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى استمرار عمل الشركة فى تطوير محطات الصرف مياه الصرف الصحي القائمة، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة والالتزام بكافة المعايير والقوانين المنظمة.

وفى سياق متصل قام رئيس الشركة ومرافقوه بتفقد محطة مياه فايد الكبرى والتى تخدم مدينة فايد بالكامل للاطمئنان على سير العمل بالمحطة والالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل،وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة والتى تتمثل فى صيانة الأجهزة دوريا لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أهمية تضافر كافة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى فى إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذ كافة التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى القرى والتوابع.