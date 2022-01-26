الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البلطي بـ 21 جنيها.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاربعاء

البلطي بـ 21 جنيها.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم

الاسماك
الاسماك

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء، في سوق العبور للجملة حالة من الاستقرار، باستثناء بعض الأصناف.

 "الدستور" تقدم أسعار الأسماك بسوق العبور، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار السمك البلطي

سعر السمك البلطي "1" من 21 : 25 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

سعر السمك البلطي "2" من 17 : 20 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)
واستقر سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 17 : 37 جنيهًا (تكنا بلاستيك)

سعر كيلو فيليه بلطي مابين 30 : 110 جنيهًا.

سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 80 : 110 جنيه للكيلو (تكنا بلاستيك).

أسعار السمك البوري
كما سجل سعر السمك البوري "1" ثباتًا ليتراوح من 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وظل سعر السمك البوري "2" مستقرًا ليتراوح من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 90 : 130 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السويسي من 30 : 55 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سعر المكرونة الخليجي 20 : 35 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة المجمدة من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا (طاولة خشب).

سجل سعر سمك سردين ما بين 20 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سجل سعر المرجان "1" من 30 : 38 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سجل سعر المرجان "2" من 22 : 28 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 19 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سجل سعر سمك بربون "1" من 30 : 50 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سجل سعر سمك بربون "2" من 22 : 28 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سجل سعر سمك بربون مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وصل سعر برانيس إسكندراني من 25 : 50 جنيهًا (طاولة خشب).

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر كسكمري من 20 : 30 جنيهًا.

سجل سعر قشر البياض من 80 : 110 جنيه للكيلو.

سجل سعر سمك موسى من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سجل سعر سمك كابوريا 50 : 130 جنيهًا للكيلو (كرتونة).


أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:


أسعار جمبري جامبو من 400 : 470 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار جمبري "1" من 300 : 370 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار جمبري "2" من 200 : 270 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار جمبري "3" من 90 : 160 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار جمبري مجمد "2" 85 : 165 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

السمك البوري اسعار السمك البلطي المأكولات البحرية بحيرة ناصر اسعار الاسماك أسماك سمك ماكريل مجمد سوق العبور للجملة أسعار الأسماك بسوق العبور سمك موسى سمك سردين مجمد سعر كيلو البلطي الأسواني سعر السمك البوري سمك دنيس سمك بربون مجمد سمك مرجان مجمد سعر السمك البلطى سعر كيلو السمك الشعور السمك البياض الأملس سعر السمك البوري 1 البلطى الأسوانى سعر السمك البياض الأملس سعر المكرونة المجمدة سعر سمك بربون 2 سعر سمك مرجان مجمد سعر المكرونة السويسي سعر المرجان سعر المرجان 2 سعر سمك بربون 1 سعر سمك بربون مجمد سعر سمك موسى عر سمك سردين سعر كيلو البلطي سعر السمك

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وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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