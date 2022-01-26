الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يطمئن علي سير الامتحانات ويشدد على تواجد المختصين بالشوارع

رفع تراكمات مياه
رفع تراكمات مياه الأمطار بالإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية سير امتحانات الصفوف التي تؤدي الامتحانات اليوم حيث انتهت الفترة الصباحية دون أي معوقات، كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمختصين بالتواجد الميداني على مدار اليوم للمتابعة والتعامل مع أي حالات طارئة والتدخل الفوري، وذلك بالتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة ومنها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

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رفع تراكمات مياه الأمطار بالإسكندرية

وفي هذا الصدد كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيء، ومتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركزات سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

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رفع تراكمات مياه الأمطار بالإسكندرية

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تقرر تعطيل العمل اليوم الأربعاء، بجميع المصالح الحكومية والجهات التنفيذية التابعة لها وكذلك المدارس والمعاهد الأزهرية ويستثنى من ذلك الصفوف التي تؤدي الامتحانات والمسؤولين عنها وكذلك  المرافق الحيوية.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تسهيل الحركة المرورية، وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات موجة الطقس السيئ والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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رفع تراكمات مياه الأمطار بالإسكندرية

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي تحددها الجهات المسئولة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، على انتظام الامتحانات بجميع المدارس التي تضم صفوف الإمتحانات ، كما أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لمتابعة الامتحانات، واتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.
 

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رفع تراكمات مياه الأمطار بالإسكندرية
محافظ الإسكندرية المختصين بالأحياء موجة الطقس السيئ الآثار الناجمة عن الأمطار شفط تراكمات المياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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